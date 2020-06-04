РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В строительстве школы в поселке Малаховка подмосковных Люберец задействованы 92 сотрудника, сообщил директор по строительству ООО «Строй-Капитал-Инвест» Владимир Артемьев.

Объект находится по адресу: поселок Малаховка, улица Пионерская, дом 19.

«Объект был заморожен с марта месяца, на данный момент идем в графике, есть отставание по устройству наружных сетей благоустройства, но мы мобилизируемся для того, чтобы выйти в нужные сроки. У нас такое же количество сотрудников, как и было до этого - 92 человека. Они работают в одну смену 10-12 часов», - сказал Артемьев.

Он добавил, что на данный момент полностью завершены работы по наружнему водопроводу, канализации, полностью закончены работы по монтажу слаботочных систем и электросистем. Завершен монтаж работ вентиляции, уже приступили к наладке системы.

По словам заместителя главы городского округа Люберцы Эдуарда Рыжова, администрация округа принимает все меры для того, чтобы школа открылась к 1 сентября 2020 года.