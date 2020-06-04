РИАМО - 4 июн. Мособлдума приняла в четверг к рассмотрению проект закона об исполнении бюджета Московской области за 2019 год, публичные слушания пройдут 17 июня в 12:00, передает корреспондент РИАМО.

«Губернатором Московской области Андреем Воробьевым внесен проект закона «Об исполнении бюджета Московской области за 2019 год». <…> Предлагаем 17 июня в 12 часов провести публичные слушания по проекту закона <...> в дистанционной форме», — сказал председатель комитета Мособлдумы по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики Тарас Ефимов.

Бюджет Московской области за 2019 год по доходам исполнен на 97,4% и составил 572,3 миллиарда рублей. По сравнению с 2018 годом общий объем доходов бюджета увеличился на 11,9%.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Московской области за 2019 год составили 498,4 миллиарда рублей и возросли к уровню поступлений 2018 года на 8,7%.

Расходы бюджета Московской области за 2019 год исполнены в сумме 639,8 миллиарда рублей или на 92,1% к уточненным плановым назначениям года. По сравнению с 2018 годом расходы бюджета увеличились на 99,4 миллиарда рублей или на 18,4%. При этом 98,6% расходов были направлены на 19 государственных и одну адресную программу региона.

Государственный долг Подмосковья на 1 января 2020 года составил 167,9 миллиарда рублей и по видам долговых обязательств распределился следующим образом: государственные ценные бумаги – 49,3%, бюджетные кредиты – 8,6%, кредиты, привлеченные в коммерческих банках, – 42,1%. Отношение государственного долга Московской области к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона составило 33,7%.

Кроме того, в четверг внесен на рассмотрение Мособлдумы проект закона Московской области «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области за 2019 год». Публичные слушания пройдут также 17 июня в 12:00.