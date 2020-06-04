РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В подмосковных Котельниках в ходе проверки выявили нарушения правил безопасности работы предприятий сферы услуг во время эпидемии, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 3 июня начали работу предприятия сферы услуг под контролем соблюдения мер безопасности. Свою деятельность предприятия могут возобновить, согласно требованиям стандарта по организации работы в сфере услуг. Сотрудники администрации по поручению исполняющего обязанности главы округа Сергея Жигалкина проверили соблюдение обязательных мероприятий стандарта.

«В ходе выезда было проверено 12 объектов. Нарушения были выявлены в восьми из них. Многие из них были несущественны и устранены на месте. В некоторых салонах выявили грубые нарушения. Руководителями таких предприятий были приняты решения о временном закрытии салонов до устранения указанных нарушений», - говорится в сообщении.

Им пояснили, что в салонах красоты, парикмахерских и иных организациях в сфере услуг, в которых не будут соблюдать требования приема клиентов во время эпидемии коронавируса, владельцев будут наказывать штрафами за несоблюдение требований режима.

Штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей, в случае серьезного нарушения судом может быть принято решение о прекращении деятельности предприятия сроком на 90 суток. Проверки в городе будут продолжены.