РИАМО - 4 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что горячее водоснабжение на территории региона отключать до 1 июля не планируется из-за прохладной погоды.

«Сейчас многих жителей Подмосковья волнует, когда отключат горячую воду. Тем более, что погода пока совсем не летняя. Хочу вас заверить, до 1 июля отключать воду мы не будем!» — написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Глава региона добавил, чтобы отключение горячей воды не стало неприятной новостью, для жителей опубликовали интерактивную карту отключения горячей воды, где есть график.

С 26 мая интерактивной картой плановых отключений горячей воды в Московской области уже воспользовались свыше 50 тысяч человек. На карте отображены 53 208 многоквартирных домов с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома.

Как пройдет отключение горячей воды в Подмосковье в 2020 году>>