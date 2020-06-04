РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. В Балашихе собственника магазина, расположенного на Солнечной улице, и продавца оштрафуют за продажу алкоголя без лицензии и после 23:00, сообщается на сайте администрации округа.

В ночь со 2 на 3 июня сотрудники администрации городского округа вместе с полицией организовали рейд в местах несанкционированной торговли в Балашихе, проверив шесть торговых точек на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, Московском бульваре, в микрорайонах Салтыковка и Дзержинского. Всего в ходе рейда было изъято порядка 18 литров алкогольной продукции.

«Удалось осуществить проверочную закупку в магазине, который находится вблизи от новой благоустроенной парковой зоны на Солнечной улице. Были приобретены три банки пива и бутылка крепкой алкогольной продукции. Мы еженедельно проводим такие рейды совместно с полицией», - сказала начальник управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации Балашихи Анастасия Кочеткова.

Она добавила, что в магазине продавали алкоголь без лицензии, а также после 23:00. Участники рейда описали и конфисковали спиртосодержащую продукцию. Ее отвезут на ответственное хранение на специальный склад.

«Материалы дела будут переданы в суд. Собственнику придется оплатить штраф после судебных разбирательств, после чего он может эту продукцию забрать. Но реализовывать ее без лицензии не сможет», - подчеркнула Кочеткова.

По факту выявления нелегального оборота алкогольной продукции продавцу также выписали протокол об административном правонарушении.