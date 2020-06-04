РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Депутаты подмосковного Подольска передали 100 продуктовых наборов инвалидам и многодетным семьям округа, приобретенные на собственные средства, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Член фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Подольск, муниципальный куратор партийного проекта «Единая страна – доступная среда» Татьяна Круглова совместно с помощником депутата Мособлдумы Павла Максимовича, членом партии Денисом Бесогоновым и волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» развезли 100 продуктовых наборов инвалидам и многодетным семьям округа», - говорится в сообщении.

Наборы были предоставлены сетью магазинов «ВкусВилл» и приобретены на собственные средства депутатов.