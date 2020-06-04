РИАМО - 4 июн. Сегодняшний четверг в Москве и Московской области станет вторым самым дождливым днем в истории после 4 июня 1947 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ночью 4 июня столичный регион оказался в зоне осадков частного циклона, который сформировался в ложбине каспийского циклона. Рекордно сильный дождь отмечался в Москве и ряде районов Подмосковья», — отмечается в материале.

На ВДНХ за 12 часов зафиксировали 22 миллиметра осадков, в МГУ – 25 миллиметров, в Бутове – 26 миллиметров. За ночь на город выпала треть месячной нормы осадков.

В подмосковных Домодедове и Солнечногорске выпало 24 миллиметра осадков. Днем в четверг может выпасть еще пять миллиметров осадков.

Последний раз такие сильные дожди 4 июня прошли в столице в 1947 году. 4 июня 2020 года станет вторым самым дождливым днем за всю историю метеонаблюдений.