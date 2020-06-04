РИАМО (БАЛАШИХА) - 4 июн. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи 5 июня проведут рейд по выявлению нарушителей в сфере пассажирских перевозок, рейды также пройдут 19 и 26 июня, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Цель мероприятия-снижение аварийности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства в области обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.

«Сотрудники отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» 5, 19 и 26 июня 2020 года на территории городских округов Балашиха и Реутов будут проводить профилактическое мероприятие «Технический контроль»», - говорится в сообщении.

Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на пресечение нарушений требований ПДД водителями пассажирского транспорта, выявлению граждан, находящихся в розыске, а также надзора и контроля за соблюдением нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, которые устанавливают требования к конструкции и техническому состоянию находящихся в эксплуатации ТС, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования.