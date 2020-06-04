РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. В жилом комплексе «Оранж Парк» подмосковных Котельников планируют обустроить пруд в рамках благоустройства прилегающей территории, сообщил в своем Instagram- аккаунте временно исполняющий обязанности главы округа Сергей Жигалкин.

«Часто в соцсетях вижу жалобы относительно ЖК «Оранж Парк». Встретился с жителями, которые обращались ко мне лично. Волнующий жителей вопрос - благоустройство прилегающих территории, в том числе пруда. В ближайшее время проведу совещание с руководством ГК «Пик», на котором определим, в какие сроки эти работы будут проведены», - написал Жигалкин.

Он добавил, что также запланированный воспитательно-образовательный комплекс вошел в госпрограмму и обязательно будет построен. Но в связи со сложной ситуацией в стране сроки проектирования и строительства сдвинули на год.

Жигалкин отметил, что также обсудили вопросы работы УК «Пик-Комфорт». Подтопления в кладовых, постоянные поломки ворот в паркинге, отсутствие пандусов там, где это удобно жильцам, монополия в ситуации с провайдером и другие темы обсудили на встрече с жителями.

«Здесь, со стороны УК, нужно просто уважение к жителям и хозяйский подход, которого я не увидел. Надеюсь, в ближайшем будущем ситуация изменится. Будем контролировать каждый из вопросов», - заключил Жигалкин.