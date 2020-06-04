РИАМО – 4 июн. На игровые сервисы жители России потратили на 71% денег больше, чем весной 2019 года, тенденцию подтвердили представители фирм, специализирующихся на продаже игр, приложений и игрового контента, пишет в четверг газета «Известия».

Такой рост наблюдался в период с марта по май, причем платежи совершались в пользу компаний, которые специализируются на продаже приложений, игр и игрового контента для ПК, консолей и мобильных платформ.

«То, что россияне стали больше тратить на онлайн-контент во время пандемии — в целом неудивительный вывод. Сотни тысяч людей самоизолируются дома, а по вечерам нужно себя как-то развлекать», – сказал замгендиректора Qiwi по коммерческим вопросам Александр Агаков.

Средний чек на игровой контент вырос за весну почти вполовину (на 44%). Он колебался в районе 324 рублей до 643 рублей в зависимости от региона.

Среди активных геймеров — жители тех регионов, где раньше, чем в других, были приняты ограничительные меры в связи с борьбой с Covid-19: Московский регион, Санкт-Петербург, Ленинградская и Нижегородская области, Краснодарский край.

С начала апреля идет рост платежей через «Яндекс.Кассу» на сайтах, которые продают игровые товары и игровой доступ. В первую неделю самоизоляции (с 30 марта по 5 апреля) оборот таких магазинов вырос на 20% по сравнению с февралем 2020 года. Как сообщили в пресс-службе «Яндекс.Денег», показатели демонстрировали стабильный рост до конца мая. Средний чек варьировался в диапазоне от 481 до 759 рублей.

Директор по коммуникациям сервиса KingDonate Елена Райская отмечает, что объем платежей за онлайн-игры в период самоизоляции в России вырос почти в два раза по сравнению с 2019 годом. При этом увеличился и средний чек: в марте — на 30%, в апреле — более чем на 50%, в мае — на 50%.

Популярность гейминга может упасть в летний период, а осенью — если сбудутся прогнозы о второй волне коронавируса — она снова увеличится, полагают участники рынка.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- Россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на видеоигры. Самыми активными геймерами стали жители Московского региона, Ленинградской и Нижегородской областей.

Хотим узнать ваше мнение На что увеличились ваши траты во время пандемии? 31% Больше денег уходит на продукты 31% На бытовые вещи и товары для дома 31% Покупаю бытовую технику 31% На игры, музыку и кино 31% Много трачу на бесполезные вещи 31% На лекарства 31% Вкладываюсь в дополнительное образование 31% Траты только уменьшились Результаты

- 19 пациентов с Covid‑19 скончались в Подмосковье за сутки. Общее число случаев инфицирования Covid‑19 составляют более 41958.

- За сутки в России зарегистрировали 8 831 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 767 заболевших. В Москве - 1 998.

- Около 3 тыс летних кафе планируют открыть в столице. Основным условием начала работы будет соблюдение мер безопасности и требований Роспотребнадзора.

- Собянин оценил затраты Москвы на борьбу с коронавирусом. По его данным, город потратил до 250 миллиардов рублей.

- Туристическая отрасль Москвы восстановится к 2021 году. Полная отмена ограничений в столице будет после начала массовой вакцинации.

- Временные коронавирусные стационары сохранят в Москве как страховку от второй волны Covid. Медицинские центры получились высокого уровня.

- Еще 566 человек вылечили в Подмосковье от Covid‑19. Всего в регионе выздоровели после лечения от вирусной инфекции 9 877 человек.

- Еще 3061 пациент вылечился от коронавируса в Москве. Выздоровевшие горожане могут стать донорами плазмы.

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.