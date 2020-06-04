РИАМО - 4 июн. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников объяснил доход в размере 1,9 миллиарда рублей за 2019 год продажей акций компании «Северянин».

«В 2018 году был продан пакет акций «Северянина», стопроцентный пакет. Из этих средств были внесены 870 миллионов в уставной капитал организации «Ваш консалтинг». Они были внесены с моего счета. <...> Эти доли указаны в моей декларации. <...> Поскольку это была долгая сделка, она длилась 2018-2019 год, то к моменту подачи декларации подлежащего дохода для отражения в декларации, к сожалению, не было», — сказал Шапошников в эфире передачи «Полный контакт» на радио «Вести ФМ».

Он добавил, что ОАО «Северянин» представляет из себя крупный имущественный комплекс с большим земельным участком и другие нематериальные активы. Акции данной компании он покупал на протяжении многих лет.

Кроме того, по его словам, он являлся председателем совета директоров компании еще до того, как стал депутатом Мосгордумы.

«Сама сделка готовилась начиная с 2016 года, насколько я помню. Сделка достаточно долгая, сложная.<...> Оценка проводилась покупателем, и, если предложенная им цена его устроила, то на сегодняшний момент другой какой-либо оценки просто не существует», — отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что общая сумма сделки составила 1,9 миллиарда рублей. Цена продажи акций была договорной, так как они не котируются на бирже.

«Менеджмент и те, кто управлял этими ценными бумагами, посчитали, что на момент 2018 года это был самый эффективный шаг по реализации этих ценных бумаг. Я не мог с ними не согласиться», — сказал глава столичного парламента.

Шапошников также заявил о возможности судебных разбирательств в связи с расследованием о его доходах на YouTube-канале «Алексей Навальный».

«Касаемо судебных перспектив: юристы (компании «Ваш консалтинг» - ред.) на сегодняшний момент рассматривают (возможность обращения в суд - ред.). Я хотел бы обратить внимание, что в эфире были продемонстрированы в том числе и персональные данные», — сказал Шапошников.

По его словам, ни депутатам, ни госслужащим не запрещено владеть имуществом. В том числе квартирой, машиной или ценными бумагами.

Ранее на YouTube-канале «Алексей Навальный» опубликовали видео, где ставится под сомнение законность приобретенного дохода председателем Мосгордумы за минувший год.