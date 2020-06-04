РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Рабочие утеплили ворота и часть проема на центральной тепловой подстанции в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Комплексом ремонтно-профилактических работ на ЦТП-7 (центральной тепловой подстанции - ред.) в микрорайоне Климовск был предусмотрен и ремонт входных ворот. Для утепления был произведен демонтаж существующих ворот, и часть проема заделана пеноблоками», - говорится в сообщении.

Также в настоящее время идут ремонтные работы по адресу: улица Заводская, дом 20Б. Бригада строителей МУП «СЕЗ» от грязных подготовительных работ перешла к покраске потолков, стен, перил.