РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. В подмосковном Подольске открылись около 3,5 тысячи объектов потребительского рынка, это примерно 80%, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник управления потребительского рынка администрации Подольска Николай Тупикин.

В Подольске идет поэтапное открытие предприятий потребительского рынка. В конце мая начали открываться отделы, реализующие строительно-отделочные материалы, а также автосалоны. С 1 июня открылся ряд объектов сферы услуг по бытовому обслуживанию, в том числе прачечные и химчистки. Также за последнюю неделю открылись объекты по продаже непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров.

«Объектов потребительского рынка на территории Подольска более 4 тысяч. На сегодняшний день остаются закрытыми только объекты общественного питания, тренажерные залы, фитнес-залы и бассейны. Все остальные объекты поэтапно открылись. На сегодняшний день в Подольске работают около 3,5 тысячи объектов потребительского рынка или примерно 80%. С 3 июня открылись предприятия сферы услуг - парикмахерские, бани. В Подольске 28 бань и около 80 парикмахерских», - сказал Тупикин.

По его словам, чтобы предприятия открылись, нужно выполнить ряд условий. Правительство Московской области подписало стандарт требований на все виды торговых объектов. Для многих они общие - назначение ответственного, который ежедневно проводит ряд мероприятий для сотрудников и посетителей по измерению температуры, наличию масок.

Должны быть нанесены и соблюдаться разметки по социальной дистанции. Все сотрудники и посетители должны быть в масках и желательно в перчатках. В наличии должны быть антисептические средства, воздух нужно регулярно обеззараживать. Для строительных объектов предусмотрено еще и видеонаблюдение.

Также предприятия с численностью более 100 человек обязаны тестировать на новую коронавирусную инфекцию раз в две недели 10% от своих сотрудников. Перед открытием предприятия должны направить уведомления в министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области и в органы местного самоуправления, то есть в администрацию города.

В Подольске также более 40 крупных торговых центров, которые пока не работают вместе с объектами общественного питания, фитнес-центрами и бассейнами.