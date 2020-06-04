РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 4 июн. В СНТ «Ромашка» микрорайона Востряково в Домодедове спасатели, пожарные и муниципальные службы ликвидировали последствия подтопления, сообщается на странице Ленинского ТУ ГКУ «Мособлпожспас» в соцсети «ВКонтакте».

«За последние два дня на Подмосковье вылилось 185% месячной нормы осадков. 3 июня в СНТ «Ромашка» микрорайона Востряково городского округа Домодедово пожарные 213 пожарной части, а именно заместитель начальника пожарной части Сергей Степин, пожарный Даниил Данилин, водитель пожарной техники Владимир Крикунов, а также работники 214 пожарно-спасательной части в составе старшего смены спасателя Владимира Иванченко и спасателя-водителя Александра Шабаева совместно с муниципальными службами городского округа Домодедово, устраняли последствия подтопления», - говорится в сообщении.

Под водой оказалась проезжая часть одной из улиц, которая вплотную прилегала к дорожному полотну, поэтому приходилось непрерывно откачивать воду. Также в круглосуточном режиме работали резервные силы и средства.

Начальник Ленинского территориального управления «Мособлпожспас» Сергей Волощук отметил, что ситуация находится под полным контролем, и никто не пострадал.