РИАМО - 4 июн. Жилой дом общей площадью более 40 тысяч квадратных метров готовятся ввести в эксплуатацию на юго-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики города Москвы.

Дом возводили за счет внебюджетных источников.

«Дом, где располагается около 200 квартир и подземный гараж на 218 мест, построен в квартале 38А района Обручевский, где уже стоят несколько корпусов одноименного жилого комплекса. Все работы здесь завершены, идет подготовка к вводу в эксплуатацию», - сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Руководитель департамента подчеркнул, что первые этажи дома будут нежилыми. Здесь обустроят магазины и объекты социальной инфраструктуры.

Дом построили недалеко от станции метро «Калужская» Калужско-Рижской линии. Также в будущем рядом построят станцию метро «Улица Новаторов» Большой кольцевой линии.

По словам Левкина, за пять месяцев 2020 года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 1,89 миллиона квадратных метров жилья. Это равняется 52,5% от годового плана, установленного национальным проектом «Жилье и городская среда».

При этом за счет внебюджетных средств возвели 1,84 миллиона квадратных метров жилья.