РИАМО - 4 июн. В Москве 51,7% случаев коронавируса за сутки выявили у людей в возрасте до 45 лет, в том числе у детей — 7,9% случаев, говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу.

«43,8% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,4% — от 46 до 65 лет, 9,7% — от 66 до 79 лет, еще 4,2% — старше 80 лет», — отмечается в материале.

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4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.