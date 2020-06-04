РИАМО – 4 июн. Федеральная служба по труду и занятости РФ напомнила гражданам о двух коротких рабочих неделях, которые ожидают россиян в июне, это связано с празднованием Дня России и проведением парада Победы, сообщает РИА Новости.

«Сначала россиян ожидают выходные с 12 по 14 июня. При этом продолжительность трудового дня 11 июня сокращается на час», – отмечается в материале.

Кроме того, 24 июня будет нерабочим днем, но с сохранением зарплаты. Предшествующее ему 23-е число не считается предпраздничным, и продолжительность рабочего дня сокращена не будет.

Президент России Владимир Путин ранее объявил, что отложенный из-за распространения коронавируса парад Победы пройдет 24 июня – в день исторического парада 1945 года.