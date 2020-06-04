РИАМО(БАЛАШИХА) - 4 июн. Пожарным понадобилось два часа, чтобы ликвидировать возгорание в одном из строений на Советской улице в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 3 июня в 14:00 поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Балашиха, улица Советская, дом 80. В 16:00 пожарные ликвидировали возгорание», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. В тушении пожара задействовали две единицы техники и восемь человек.