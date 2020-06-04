РИАМО - 4 июн. На территории Подмосковья и Москвы на четверг объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра, и в Подмосковье – из-за грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра в Московском регионе будет действовать до 00:00 5 июня, а в Московской области предупреждение из-за грозы будет действовать до 00:00 5 июня.

Такой же уровень погодной опасности будет действовать почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Смоленской и Калужской областей.

В Московском регионе в четверг днем ожидается плюс 19-21 градус, будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 12-17 метров в секунду.