РИАМО - 4 июн. В рамках губернаторской программы по формированию комфортной городской среды в Мытищах благоустроили любимые места отдыха горожан – пруды и прилегающие к ним территории, очистка гидрологической системы проводилась с помощью современной техники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Привели в порядок и Комиссаровский пруд, расположенный в городском округе Мытищи.

«Комисссаровский пруд, по оценке специалистов, находится в отличном состоянии. Ранее подправили габионы, удерживающие грунт, очистили воду от ила и мусора. Теперь эта зона отдыха радует мытищинцев своим ухоженным видом», – говорится в сообщении.

Восстановление и очистка гидрологической системы естественной подпитки пруда проводились при помощи современной техники. Дно очистили от ила и мусора благодаря мощному экскаватору. Из пруда вытащили сотни бутылок, картонных упаковок, велосипедных и автомобильных покрышек.

После очистки в водоеме с новой силой забили три подземных ключа.

Ранее в Комиссаровский пруд выпустили 20 килограммов живой рыбы.