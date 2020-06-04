РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Юным жителям подмосковных Котельников на летних каникулах напомнили о правилах управления мопедами и скутерами, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав горокруга (КДН и ЗП).

«В соответствии с законодательством для управления мопедами и скутерами требуется наличие водительского удостоверения категории «М» либо водительского удостоверения с любой другой открытой категорией. Кроме того, на водителей скутеров и мопедов распространяются все составы административных правонарушений, предусмотренные главой 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения», - говорится в сообщении.

Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения правонарушения 16 лет. С учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем административное правонарушение в возрасте от 16 до 18 лет, КДН и ЗП указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних.