РИАМО - 4 июн. В Московской области за минувшие сутки выявили 767 случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования составило более 40 тысяч, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Московской области составляет 41 958», — отмечается в материале.

В России за сутки зафиксировали 8 831 случай заражения Covid-19 в 85 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 441 108 случаев инфицирования, скончались 5 384 пациента, вылечились 204 623 человек.

В регионе постепенно снимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Уже работают предприятия и стройки, МФЦ, автосалоны, открыты парки для прогулок.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах для профилактики Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.