РИАМО (МЫТИЩИ) - 4 июн. Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» покажет первую часть историко-литературной композиции «Борис Годунов» онлайн 6 июня, говорится в сообщении пресс-службы театра.

6 июня прошлого года к 220-му юбилею поэта Александра Пушкина в его родовой усадьбе в Вяземах под Одинцовом по инициативе министерства культуры Московской области состоялся театральный марафон, в котором приняли участие все муниципальные театры Подмосковья. Они представили отрывки из спектаклей по Пушкину и о Пушкине.

«Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ», удостоенный на пушкинском театральном марафоне прошлого года приза «За лучшую режиссуру» за отрывок из спектакля «Руслан и Людмила», решил все-таки прикоснуться к «Борису Годунову». 6 июня в 19:00 на интернет-ресурсах театра планируется к показу первая часть историко-литературной композиции «Борис Годунов», записываемой труппой театра «ФЭСТ» в самоизоляции в форме Zoom-конференции», - говорится в сообщении.

Министр культуры Подмосковья Нармин Ширалиева выступила с инициативой проведения подобного мероприятия ко дню рождения классика в этом году. На этот раз театры должны были представить одну из глав «Бориса Годунова» (всего в драме 23 главы, а в Подмосковье – 22 муниципальных театра). Но эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и показ проекта был отменен.

«Театр «ФЭСТ» представляет проект ко дню рождения Пушкина, подчеркивая тем самым пушкинскую, а, значит, поэтическую, дерзкую и одновременно лирическую природу своего творчества. Труппе удалось даже в своем виртуальном на сегодня театре создать объемное, многоплановое произведение», - отмечается в сообщении.

Зрители смогут услышать пушкинский текст в сопровождении музыки Мусоргского и иллюстраций из печатных изданий «Годунова». Отдельные исторические факты, изложенные в драме, будут сопровождаться специально подготовленными комментариями.

Режиссер этого проекта - художественный руководитель театра «ФЭСТ», заслуженный артист России Игорь Шаповалов. Текст роли Годунова читает заведующий труппой, заслуженный артист России Дмитрий Полянский.