РИАМО - 4 июн. В столице за минувшие сутки выявили 1998 случаев заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зарегистрировано 187 216 случаев инфицирования Covid-19, говорится в сообщении оперштаба по ситуации с коронавирусом в Москве.

За сутки в столице выздоровели 3385 человек с Covid-19, таким образом общее выздоровевших достигло 91 654 человек. Скончался за сутки 61 пациент. Общее число жертв пандемии в городе составляет 2685 человек.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Донорам положены выплаты за сдачу крови.

Режим самоизоляции в городе сохраняется до 14 июня, при этом в столице постепенно смягчают введенные ограничительные меры.

В целом по России за сутки выявили 8831 новых случая заражения коронавирусом. При этом 38,2% граждан не имели клинических проявлений болезни. За сутки 169 пациентов умерли, 8666 человек полностью вылечились.

За весь период пандемии в стране зафиксировали 441 108 случаев инфицирования Covid-19. Зафиксировано 5384 летальных случаев, после лечения выздоровели 204 623 пациента.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.