РИАМО - 4 июн. Московское областное УФАС РФ в период с 20 февраля по 30 апреля проверил рекламу финансовых услуг в сети Интернет, которая вводит в заблуждение относительно природы сделки, по поручению прокуратуры Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

«Сотрудниками Московского областного УФАС России в сети Интернет выявлена контекстная реклама финансовых услуг, вводящая потребителей в заблуждение относительно природы сделки («Займ под залог ПТС», «Деньги под ПТС»)», — отмечается в материале.

Использованные в рекламе выражения не соответствуют действительности, так как по факту деньги выдаются под залог автомобиля.

В отношении лиц, разместивших рекламу, возбуждены уголовные дела о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе.

Виновных привлекут к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.3 КоАП РФ (нарушение законодательства о рекламе).