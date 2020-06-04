РИАМО – 4 июн. В Москве планируется открыть примерно 3 тысячи летних кафе в текущем году, монтаж стартовал уже на этой неделе, сообщает РИА Новости.

«Дата открытия летних кафе еще не определена, но нам важно быть готовыми к ослаблению ограничений, чтобы как можно быстрее восстановить экономическую активность и привычный москвичам уровень сервиса», – сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в 2020 году по причине угрозы распространения коронавируса сезон работы летних веранд перенесли. Приступить к монтажу конструкций рестораторы смогли только на днях. Заммэра подчеркнул, что примерно 3 тысячи летних кафе открывается в столице ежегодно и они пользуются большой популярностью у горожан.

Для начала работы необходимо будет соблюдать меры безопасности и требования Роспотребнадзора. Обязательно наличие средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты, контроль измерения температуры сотрудников и посетителей, соблюдение дистанции. Столы должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

Начальник государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы Владислав Овчинский заявил, что сезон летних кафе длится обычно до 1 ноября, и все это время госинспекция по недвижимости будет контролировать соблюдение правил работы и мер безопасности. Демонтаж всех конструкций при этом должен быть выполнен до 15 ноября.

Ефимов отметил, что основанием для размещения сезонного объекта является включение кафе в городскую схему размещения. Земельный участок под летнюю веранду предоставляется на безвозмездной основе.

Для получения участка нужно обратиться за получением госуслуги и через 30 дней получить уведомление о включении в схему размещения. Внутренние межведомственные согласования осуществляются в рамках «Государственной услуги» и не являются обременительными для рестораторов.

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4 ИЮНЯ

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