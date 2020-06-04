РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 июн. Волонтеры подмосковного Подольска передали продуктовые наборы более 60 семьям с детьми-инвалидами и свыше 70 семьям с детьми, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Работа волонтерского центра в подмосковном Подольске продолжается. Каждый день волонтеры оказывают адресную помощь жителям округа. Так, 3 июня в центр поступило 10 входящих звонков, девять заявок было отработано», - говорится в сообщении.

Также в течение дня волонтеры передали продуктовые наборы от губернатора Московской области Андрея Воробьева 61 семье с детьми с ограниченными физическими возможностями, трем многодетным семьям, 15 жителям старше 65 лет, 77 семьям с детьми.

Помимо этого, благодаря волонтерам 42 многодетные семьи округа получили благотворительный хлеб от подольского хлебокомбината «Русский хлеб».