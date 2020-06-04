РИАМО - 4 июн. Московское областное УФАС приняло решение отложить рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении директора ГКУ Московской области «Дирекция дорожного строительства», поскольку установлены новые обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Обстоятельства уточнили 2 июня текущего года в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении директора обозначенной фирмы, предусмотренном частью 1 статьи 14.9 кодекса РФ об административных правонарушениях.

«В ходе рассмотрения административного дела установлено, что в совершении административного правонарушения могут быть виновны иные лица ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Указанная позиция также подтверждается позицией защитника», – отмечается в материале.

Управление приняло решение отложить рассмотрение дела и направить в «Дирекцию дорожного строительства» запрос на информацию с целью выяснения всех обстоятельств дела и установления иных лиц, причастных к нарушению антимонопольного законодательства.

Ранее на основании обращения ООО «ГорКапСтрой» было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. По итогам рассмотрения дела ГУП «Дирекция дорожного строительства» признали нарушившим статью 17 Федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении открытых конкурсов.

Предметом данных мероприятий было осуществление работ по строительному контролю при реконструкции участков Октябрьского проспекта в Люберцах и Рублевского проезда в Одинцовском городском округе.