РИАМО - 4 июн. В Кашире полицейские задержали 24-летнего уроженца ближнего зарубежья по подозрению в сбыте крупной партии мефедрона весом около полукилограмма, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину остановили сотрудники ГИБДД на автодороге М-4 «Дон» для проверки документов. При беседе с полицейскими водитель рассказал, что едет в Республику Дагестан, но при этом очень нервничал.

«Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под пассажирским сиденьем инспекторы ДПС обнаружили пакет с порошкообразным веществом светлого цвета», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Эксперты выяснили, что вещество в пакете – это мефедрон, общим весом 500 граммов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье 228.1 «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 20 лет, его заключили под стражу.