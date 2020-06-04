РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 июн. В Люберцах за 3 июня выявили еще 23 новых случая коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 1533 инфицированных, сообщает областной оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Люберцах выявили за сутки 23 новых случая коронавируса. Всего в округе 1533 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили пять новых случаев коронавируса, всего там зафиксировано 241 случай Covid-19. В Дзержинском выявили еще шесть случаев заражения за сутки, всего в округе 384 инфицированных.

Жителям Подмосковья рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, а в общественных местах и на транспорте не забывать использовать медицинские маски.

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4 ИЮНЯ

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Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

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