РИАМО - 4 июн. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что благодаря дисциплинированности и сознательности жителей Москвы удалось избежать опасного сценария развития пандемии в городе, фактически, спасти его от катастрофы.

По его словам, российская столица находится в трети самых дисциплинированных мегаполисов мира.

«Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

Ранее мэр заявил, что столица потратила на решение проблем, связанных с пандемией Covid-19, четверть триллиона рублей. Городской бюджет также не досчитается еще порядка 500 миллиардов рублей.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.