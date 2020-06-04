РИАМО - 4 июн. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что благодаря дисциплинированности и сознательности жителей Москвы удалось избежать опасного сценария развития пандемии в городе, фактически, спасти его от катастрофы.
По его словам, российская столица находится в трети самых дисциплинированных мегаполисов мира.
«Москвичи показали высокий уровень ответственности. Это реально спасло нас от катастрофы», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.
Ранее мэр заявил, что столица потратила на решение проблем, связанных с пандемией Covid-19, четверть триллиона рублей. Городской бюджет также не досчитается еще порядка 500 миллиардов рублей.
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Текстовая трансляция
4 ИЮНЯ
- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.
- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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