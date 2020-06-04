РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 июн. Временно исполняющий полномочия главы городского округа Котельники Сергей Жигалкин поблагодарил волонтеров за работу, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Жигалкин провел онлайн-встречу с волонтерами города. Первым делом в ходе разговора он поблагодарил добровольцев.

«То, что вы делаете – очень важно и достойно. Здесь имеет значение абсолютно каждый человек», - сказал он.

Затем Жигалкин поинтересовался, хватает ли волонтерам средств индивидуальной защиты, на что они ответили положительно, а также добавили, что обеспечены и автомобильным транспортом – для выполнения заявок с отдаленных территорий. На вопрос о необычных происшествиях рассказали, что чаще всего люди искренне благодарят, но несколько раз бывало, что жители были недовольны полученным набором и проявляли агрессию.

Также волонтеры рассказали, как работают с жителями, у которых подтвержден коронавирус: в таких случаях они заранее получают список продуктов или лекарств и перевод денежных средств на банковскую карту.

Купив все необходимое, добровольцы вешают пакет на дверную ручку квартиры либо оставляют под дверью, уведомляют заявителя и возвращают на карту сдачу. В завершение разговора волонтеры рассказали Жигалкину о том, что в Котельниках с ними вместе помогают жителям даже знаменитости и предприниматели города – они оказывают также спонсорскую помощь.