РИАМО - 4 июн. Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Предварительно, город потратил и еще потратит <…> четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

По мнению градоначальника, отказываться от реализации крупных городских проектов смысла нет, так как их реализация во многом послужит дополнительным драйвером для восстановления экономики столицы.

Он добавил, что город впервые столкнулся с настолько сложной и масштабной проблемой, поэтому полностью затраты еще придется оценить.

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4 ИЮНЯ

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