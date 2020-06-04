РИАМО - 4 июн. Затраты на борьбу с пандемией в Москве обошлись почти в 250 миллиардов рублей, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Предварительно, город потратил и еще потратит <…> четверть триллиона рублей. И еще полтриллиона потеряет в доходах городского бюджета», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.
По мнению градоначальника, отказываться от реализации крупных городских проектов смысла нет, так как их реализация во многом послужит дополнительным драйвером для восстановления экономики столицы.
Он добавил, что город впервые столкнулся с настолько сложной и масштабной проблемой, поэтому полностью затраты еще придется оценить.
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Текстовая трансляция
4 ИЮНЯ
- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.
- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.
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