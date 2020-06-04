РИАМО - 4 июн. Туристическая сфера Москвы сможет начать полноценную работу через год, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Ранее мэр спрогнозировал, что Москва в целом сможет полностью вернуться к привычному образу жизни через год.

«Туристическая сфера просто остановила работу. Но надеюсь, что восстановит свои позиции уже в следующем году», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

Мэр напомнил, что отмена всех ограничительных мер, включая масочный режим, будет зависеть от сроков начала массовой вакцинации населения от Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.