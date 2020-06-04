РИАМО - 4 июн. Коронавирусные временные стационары останутся в столице до массовой вакцинации граждан на случай возникновения второй волны пандемии Covid-19, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, власти смогли создать медицинские центры очень высокого уровня. Их планируют сохранить до проведения массовой вакцинации.

«Это как страховка на случай второй волны. <…> Резерв позволит нам смелее возвращать капитальные больницы в режим нормальной плановой работы», — заявил Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

Он добавил, что пандемия коронавируса выявила сильные стороны городской системы здравоохранения, а не слабые, так как удалось максимально быстро перестроить работу системы на борьбу с новой инфекцией.

«В Москве создали крупнейшую в мире систему оказания стационарной помощи тяжелобольным с Covid-19», — подчеркнул мэр.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.