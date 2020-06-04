РИАМО - 4 июн. В Московской области за сутки лечение от коронавируса завершили 566 пациентов, всех их выписали после получения отрицательных результатов тестов на Covid-19, говорится в сообщении подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«В Московской области еще 566 человек завершили лечение от коронавируса <…>. Всего в Подмосковье от коронавируса вылечились 9 877 человек», – говорится в сообщении.

В Подмосковье за все время провели 449 397 исследований на наличие коронавируса в организме.

Жителям региона рекомендовано соблюдать социальную дистанцию, а в общественных местах и на транспорте не забывать использовать медицинские маски.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.