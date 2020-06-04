РИАМО - 4 июн. Мэр столицы Сергей Собянин спрогнозировал, что Москва сможет вернуться к привычному образу жизни примерно через год.

«Человек очень быстро забывает плохое. Такова психология. <…> Думаю, что через год мы полностью вернемся к прежнему образу жизни», — сказал Собянин в интервью ТАСС, опубликованном в четверг.

По его словам, масочный режим сохранится в столице либо до октября, либо до февраля 2021 года — все зависит от сроков появления массовой вакцины.

Столица постепенно ослабляет введенные ранее ограничительным меры. К примеру, с 1 июня жителям разрешено выходить гулять по графику.

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4 ИЮНЯ

- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.

- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.

Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года.

- В Москве скончались еще 64 пациента с коронавирусом. Москвичам при появлении признаков ОРВИ следует вызвать врача на дом.