РИАМО - 4 июн. В столице за минувшие сутки выздоровел от Covid-19 еще 3061 пациент, за весь период пандемии столичные врачи вылечили более 94 тысяч человек, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 3061 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 94715», - сказала Ракова.

Отсутствие у пациента коронавируса подтверждают специальные исследования. При выписке те, кто должен находится под наблюдением, получают необходимые рекомендации.

Выздоровевшие пациенты в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще проходит лечение. У потенциальных доноров не должно быть хронических заболеваний, ВИЧ и гепатитов В и С.

Также те, кто выздоровел от Covid-19, могут стать волонтерами и помогать лечащимся на дому. Подробнее узнать о волонтерстве и донорстве можно по телефону 8 (495) 870-45-16, звонки принимаются каждый день с 9:00 до 19:00.

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