РИАМО - 4 июн. Московские врачи, которые по поручению мэра столицы отправились в Северную Осетию – Аланию, рассказали, что уже сейчас наблюдается спад эпидемии Covid-19 – число новых пациентов постепенно сокращается, медики готовятся ко второй возможной волне, говорится в сообщении столичного оперштаба по ситуации с коронавирусом.

«Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей. Клиника заработает в ближайшее время», – сказал заместитель главного врача по филиалу для лечения коронавирусной инфекции ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова Депздрава Москвы Константин Покровский.

Он добавил, что столичные врачи делятся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за несколько месяцев работы в условиях коронавирусной инфекции в Москве.

Он отметил, что обеззараживание подъездов – важная мера для борьбы с распространением коронавируса.

Врачи осмотрели свыше 160 пациентов, которые находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице, проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в требуемых случаях. Медики посетили несколько крупных стационаров и родильный дом, где расположились беременные пациентки с коронавирусом.

В составе бригады находятся специалисты различных профилей – инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медсестры-анестезисты. Во главе бригад стоят врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании столичных стационаров в условиях коронавируса.

Доктора из столицы помогают местным врачам в ряде регионов России - в Ингушетии, Дагестане, Забайкальском крае, Северной Осетии – Алании, Владимирской и Псковской областях. В общей сложности в регионы направили около 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников.

Бригады укомплектовали всем необходимым для начала работы, включая средства индивидуальной защиты. В больницы регионов доставили защитные костюмы, медикаменты, экспресс-тесты на антитела к Covid-19, аппараты ИВЛ, концентраторы, тепловизоры. В планы московских медиков входит посещение еще ряда клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

4 ИЮНЯ

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