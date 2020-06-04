РИАМО - 4 июн. В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц, дезинфекцию начали проводить в конце марта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники и кнопки вызова лифтов», — сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства добавил, что каждый день обрабатывается 30 миллионов квадратных метров подъездов.

По словам вице-мэра, все препараты, которые используются при обработке, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей и животных.

«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции. Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля», — объяснил вице-мэр.

Все сотрудники управляющих компаний обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. Обработка проводится в одноразовой защитной одежде, резиновой обуви, перчатках, защитных очках и репираторах.

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4 ИЮНЯ

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