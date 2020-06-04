РИАМО - 4 июн. В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц, дезинфекцию начали проводить в конце марта, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«Каждый день сотрудники коммунальных служб обрабатывают специальными дезинфицирующими препаратами тамбуры, холлы, коридоры, лифты, лестничные площадки. Также тщательно протираются все дверные ручки, выключатели, поручни и перила, почтовые ящики, подоконники и кнопки вызова лифтов», — сказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства добавил, что каждый день обрабатывается 30 миллионов квадратных метров подъездов.
По словам вице-мэра, все препараты, которые используются при обработке, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны для людей и животных.
«Каждый день сотрудники Мосжилинспекции проводят проверки более 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции. Информация о выявленных нарушениях незамедлительно направляется в управляющие организации для оперативного устранения и в префектуры для осуществления контроля», — объяснил вице-мэр.
Все сотрудники управляющих компаний обеспечены необходимыми средствами для дезинфекции. Обработка проводится в одноразовой защитной одежде, резиновой обуви, перчатках, защитных очках и репираторах.
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Текстовая трансляция
4 ИЮНЯ
- В Москве продлили срок проведения ежедневных обработок подъездов многоквартирных домов на месяц.Дезинфекцию начали проводить в конце марта.
- Сергей Собянин заявил, что обязательное ношение защитных масок в городе может сохраниться до осени или до начала 2021 года.
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