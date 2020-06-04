РИАМО - 4 июн. В мобильном приложении «Моя Москва» появилась новостная лента, теперь пользователи будут быстрее и удобнее получать новую информацию о событиях в городе, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Такая доработка особенно актуальна сейчас, когда каждый хочет быть в курсе ситуации и изменений в городе. Новости в разделе обновляются автоматически, как только публикации появляются на портале мэра Москвы. Кроме того, жители могут отфильтровать их, выбрав наиболее интересную для себя тематику», — говорится в сообщении.

До обновления статьи в разделе «Новости города» предлагались пользователям в формате чат-бота. При переходе в раздел можно было увидеть только одну новость, и для просмотра информационных заметок за день каждый раз требовалось кликать на кнопку «Дальше».

Как следствие, жители пропускали в приложении более 90 процентов новостных материалов. Первоначально обновленный раздел заработал в рамках тестирования для отдельных пользователей. В результате доля горожан, которые прочитали хотя бы одну новость, увеличилась с 8,5 до 30 процентов.

Раздел «Новости города» расположен в главном меню приложения. Новостные заметки, статьи и обзоры отображаются по времени и дате публикации: первыми видны материалы, опубликованные на mos.ru за день.

Вверху экрана теперь также есть темы «Коронавирус», «Социальная сфера», «Городское хозяйство», «Транспорт», «Культура», «Строительство и реновация», «Спорт». Пользователь может выбрать интересующую его тематику и читать только важные для него новостные материалы.