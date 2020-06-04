РИАМО - 4 июн. «Москвариум» ко Всемирному дню океанов подготовил видеопредставление с дельфинами и виртуальную экскурсию по своим экспозициям, видео будет загружено 8 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Специалисты центра океанографии и морской биологии «Москвариум» расскажут интернет-пользователям об актуальных проблемах экологии, познакомят с обитателями океанариума и предоставят слово любимцам посетителей — дельфинам», — сказала руководитель биологической службы «Москвариума» Ирина Мейнцер.

Посмотреть записи экскурсии и выступления можно будет на официальном YouTube-канале и на страницах «Москвариума» в социальных сетях Instagram, Facebook и «ВКонтакте».

В 12:00 там появится видео с двумя дельфинами — Музой и Робином. Посетители увидят, как животные общаются с тренером, играют друг с другом в воде, рисуют красками картину и исполняют на два голоса вокальную партию.

В 15:00 начнется видеоэкскурсия «Мировой океан — сокровище планеты», которую ихтиологи подготовили специально к празднику. Экскурсантов познакомят с обитателями океанариума, которые в дикой природе встречаются в Атлантическом, Индийском, Тихом и Северном Ледовитом океанах.