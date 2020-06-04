РИАМО - 4 июн. С апреля по июнь в парке искусств «Музеон» в Москве очистили и отмыли свыше 250 скульптур, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы Парка Горького, в состав которого входит «Музеон».

«Большая работа проводилась по очистке скульптур. Так, на территории парка искусств «Музеон» за период с апреля по июнь было очищено и отмыто более 250 скульптур. Их обрабатывали специальным составом и оставляли на несколько дней, после чего промывали мощным напором воды. Такая работа проводится в парке регулярно», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в период временных ограничений из-за коронавируса на территории Парка Горького продолжали работать более 220 специалистов, которые ухаживали за животными, высаживали цветы и проводили работы по очистке скульптур, 150 человек были переведены на удаленный режим работы.

«Большой объем работы проделали ландшафтные архитекторы. Очистка газонов и цветников от прошлогодней листвы, обрезка деревьев и кустарников, подкормка и обработка растений от болезней и вредителей, уход за весеннеецветущими растениями – все это требует ежедневного внимания. Осенью было высажено около 300 тысяч луковичных, и весной предстояло ухаживать за этой красотой», - добавил собеседник агентства.

По его словам, в Парке Горького уже заканчивается массовое цветение тюльпанов и нарциссов, но посетители могут полюбоваться позднеецветущими цветами: камассией и эремурусом.

Ежегодно в оранжерее Нескучного сада пять специалистов выращивают до 90 тысяч растений для оформления цветников Парка Горького, которые украшают территорию с весны до поздней осени.

«Так, к майским праздникам парк украсили цветочные вазоны с виолой, выращенной в нашей оранжерее», - заключил собеседник агентства.