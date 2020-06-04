РИАМО - 4 июн. В выходные дни днем температура воздуха в Московском регионе поднимется до плюс 25 градусов, возможны кратковременные дожди, сообщила РИАМО в четверг главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Температура воздуха в ночные часы будет выше плюс 10 градусов в Москве, по области от плюс 7 до 12 градусов. Вторая ночь может быть и более теплой (с 6 на 7 июня - ред.). Дневная температура в субботу достигнет плюс 20-22 градусов. В воскресенье — на 2-3 градуса теплее», — сказала Позднякова.

По словам синоптика, в выходные будет преобладать переменная облачность, атмосферное давление повысится. В ночные часы существенных осадков не ожидается.

Во второй половине дня и в субботу, и в воскресенье местами возможен небольшой кратковременный дождь.