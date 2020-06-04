РИАМО - 4 июн. В Москве после перепрофилирования под работу с зараженными коронавирусной инфекцией к нормальному режиму работы вернутся еще пять городских стационаров, в общей сложности освободится более 2,8 тысячи коек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется. Больничные мощности для пациентов с Covid-19 в таком объеме уже не требуются. Сейчас создан резервный коечный фонд на базе пяти временных госпиталей, который дает нам возможность постепенно возвращать ранее перепрофилированные стационары к привычной работе», — сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что в ближайшее время к нормальной работе вернутся госпиталя для ветеранов войн № 1, 2 и 3, а также в клинические больницы имени Давыдовского и Жадкевича.

На данный момент идут работы по возвращению к стандартному режиму работы пяти стационаров, ранее перепрофилированных для лечения Covid-19. Это госпиталь на Шаболовке, городская клиническая больница имени Е.О. Мухина, городская клиническая больница имени Д.Д. Плетнева, городская клиническая больница имени В.П. Демихова и городская клиническая больница № 31. В целом в этих медучреждениях освободится более трех тысяч коек.

В обозначенные клиники уже не доставляют пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Там идут подготовительные работы перед открытием - демонтируют временное оборудование и проводят масштабную санитарную обработку. В палатах больничные койки будут установлены на увеличенном расстоянии, а в помещениях будут дополнительно проветривать и обеззараживать воздух.

При поступлении пациенты должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Госпитализировать больных будут через отдельный вход в здание больницы, а интервал между пациентами составит не менее 15 минут.

Перед началом работы больницы тестирование на коронавирусную инфекцию пройдет весь медицинский персонал учреждений. В будущем сотрудники будут проходить исследования на Covid-19 еженедельно.

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