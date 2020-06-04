РИАМО - 4 июн. В Подмосковье из-за непрекращающихся дождей остаются подтопленными 479 дачных участков, также подтопило мост и в одном месте размыло дорогу, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию 4 июня на 06:00 в восьми муниципальных образованиях (24 СНТ) остаются подтопленными 479 приусадебных участков, один мост, размыт один участок дороги. Подтопленных участков дороги нет», — говорится в сообщении.

Больше всего участков подтопило в Щелковском городском округе. В СНТ «Утро» подтоплено 120 участков. В СНТ «Купавенка» — 78 приусадебных участков, а в СНТ «Дорожник» подтопило 40 участков. В Красноармейске в десяти СНТ подтопило около 150 дачных участков.

Сотрудниками МЧС организована адресная помощь населению, работает психологическая служба.

С 30 мая по 3 июня освободили от воды 283 приусадебных участка, 37 дачных домов и два участка дороги. Всего откачено 15 тысяч 27 кубометров воды.

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