РИАМО - 4 июн. Виртуальные экскурсии об истории столичного Парка Горького запустили в соцсетях во время самоизоляции, за последние два месяца их посмотрели почти 200 тысяч человек, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы парка.

«Первым делом мы запустили в соцсетях виртуальные экскурсии. Решили, что пришло время рассказать об истории центрального парка города, раскрыть секреты скульптур и архитектурных композиций. Благодаря этому все, кто не был на прогулках с нашими экскурсоводами ранее, могли узнать много нового и интересного. <…> Наибольший интерес у подписчиков вызывают как раз упомянутые выше мини-экскурсии. За два месяца их посмотрело почти 200 тысяч человек», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вторым по популярности онлайн-мероприятием стал музыкальный проект «Домашняя медиарубка», в рамках которого артисты, выступавшие зимой на катке, записали по одной-две песни для соцсетей Парка Горького.

Также повышенным интересом пользуются дистанционные уроки иностранных языков. Например, занятие по французскому языку одновременно смотрят до 1,7 тысячи человек. Кроме того, большое количество зрителей собирают различные прямые эфиры.

«Судя по комментариям и охвату аудитории в социальных сетях, подписчикам нравится наша онлайн-программа. Они не только смотрят видеоконтент, но и принимают активное участие в мероприятиях. Одни осуществили свою мечту и начали рисовать, другие нашли время заняться спортом. Когда читаешь комментарии, например: «Спасибо вам огромное, обязательно заберу ваши тренировки в дальнейшую жизнь!» – понимаешь, что все усилия были не зря», - заключил собеседник агентства.