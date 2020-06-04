РИАМО - 4 июн. С января текущего года 1938 многоквартирных домов в Подмосковье перешли на электронный формат проведения общих собраний собственников жилья, сообщила РИАМО руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

«С начала 2020 года решение о переходе на проведение общих собраний собственников в электронном виде приняли 1938 многоквартирных домов. Всего же с момента запуска проекта к нему подключились 3978 многоквартирных домов Московской области», - сказала Федина.

Согласно протоколам, размещенным в Единой информационно-аналитической системе ЖКХ, на июнь 2020 года запланировано проведение 26 общих собраний собственников в электронном виде.

Больше всего решений о переходе на электронный формат общих собраний приняли жители крупных муниципалитетов. В тройку лидеров вошли городские округа Подольск (198 многоквартирных домов), Одинцовский округ (192) и Люберцы (178).

Текущий ремонт общедомового имущества остается самой обсуждаемой темой среди жителей вне зависимости от того, проводятся ли собрания в очном, очно-заочном или электронном виде.

Федина отметила, что главными преимуществами электронных собраний являются мобильность, быстрота и прозрачность процесса. Онлайн-формат позволяет исключить возможность подделки протоколов, а также дает возможность жителям принять участие в собрании из другого места, например, с дачи.

Федеральный закон от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» упразднил норму, согласно которой решение о переходе на электронный формат сначала необходимо принять на «обычном» собрании.

«Таким образом, внесенные изменения позволяют проводить собрания в электронной форме даже сейчас, когда организация любых массовых мероприятий невозможна», - заключила Федина.