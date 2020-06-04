РИАМО - 4 июн. Особняк, построенный в конце XIX века на улице Спиридоновка в центре Москвы взят под охрану как уникальный памятник архитектуры, эксперты Мосгорнаследия подтвердили историческую ценность фасадов здания и его интерьеров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Особняк Морозова является объектом культурного наследия федерального значения и по праву считается одним из лучших образцов городской усадебной застройки конца XIX века. После проведения научных исследований был определен и утвержден предмет охраны, куда вошли все ценные элементы, формирующие исторический облик уникального здания», — сказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что под охрану государства вошли композиционное решение и архитектурно-художественное оформление фасадов особняка, включая размер, форму, местоположение и декор оконных и дверных проемов, цоколь, парадный вход с проездными стрельчатыми арками.

Архитектором дома стал известный специалист того времени Федор Шехтель. Над оформлением залов особняка работал художник Михаил Врубель. Строение стало подарком Саввы Морозова своей жене Зинаиде Григорьевне. После смерти мужа она владела особняком до 1909 года, после чего продала его коллекционеру и меценату Михаилу Рябушинскому.

В годы советской власти дом национализировали, в нем разместился губернский продовольственный комитет, а с 1929 года — Наркомат иностранных дел. Сегодня в историческом особняке располагается Дом приемов министерства иностранных дел Российской Федерации. В 1996 году здесь прошла встреча стран «Большой восьмерки».