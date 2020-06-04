РИАМО - 4 июн. Арендные каникулы смогут получить около 400 московских рестораторов, которые арендуют у города 250 помещений и 150 земельных участков для бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Столица оказывает различные меры поддержки предпринимателям, благодаря этим мерам коммерсанты, в том числе, могут не платить за аренду городской земли и имущества с 1 марта по 30 июня. На данный момент этой мерой поддержки воспользовались более 12 тысяч предпринимателей Москвы, в том числе работающие в сфере общественного питания.

«Общий объем поддержки для московских кафе и ресторанов составит 283,5 миллиона рублей», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Помощь от города уже получили 37 предприятий общепита и сэкономили на аренде 21,8 миллиона рублей.

Для того, чтобы воспользоваться этой мерой и отменить платежи, предприниматели должны до 31 декабря текущего года направить в департамент городского имущества обращения в свободной форме, фотографии, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, и приказ о приостановлении работы в соответствии с принятыми законами.

«Предприятия общественного питания, которые могут получить поддержку города, находятся почти во всех округах столицы, это операторы всех возможных форматов общепита — кафе, закусочных, столовых, баров, ресторанов, у которых заключены договоры аренды нежилых площадей на срок от одного года до 10 лет, а земли — до 49 лет», — добавил министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, за помощью обратились также и владельцы 54 магазинов, арендующие помещения или земельные участки у города. Они оформили арендные каникулы почти на 50 миллионов рублей. Торговля непродовольственными товарами в Москве возобновила работу с 1 июня.